Трамп обвинил ФБР и Минюст США в бездействии на фоне "мошенничества на выборах"

Президент США Дональд Трамп в субботу на своей странице в Twitter обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно случаев мошенничества, которые, по мнению американского лидера, имели место в ходе президентских выборов, состоявшихся в стране в ноябре, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство "юстиции" (слово "justice", которое также можно перевести как "справедливость" или "правосудие", взято в сообщении в кавычки - прим. ТАСС) и ФБР не сделали ничего относительно мошенничества на президентских выборах в 2020 году, <...> несмотря на неопровержимые доказательства. Им должно быть стыдно. История запомнит. Никогда не сдаваться. Увидимся в столичном округе Колумбия 6 января (в этот день в Конгрессе США должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков - прим. ТАСС)", - написал глава государства. Он также назвал прошедшие выборы "крупнейшим надувательством" в истории США.

Кроме того, нынешний глава Белого дома вновь подверг критике своих однопартийцев в Сенате Конгресса США. "Если бы кандидат в президенты от демократов столкнулся бы со сфальсифицированными выборами и украденной [победой на них], <...> сенаторы-демократы сочли бы это актом войны и боролись бы не на жизнь, а на смерть. Митч (лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл - прим. ТАСС) и республиканцы ничего не делают, просто хотят смириться с этим. Никакой борьбы!" - написал Трамп в еще одном посте.

В другом посте он раскритиковал Верховный суд страны, назвав высшую судебную инстанцию "полностью некомпетентной и слабой в вопросе массовых фальсификаций на выборах". "У нас есть безоговорочное доказательство, но они не хотят этого видеть. <...> Если у нас коррумпированные выборы, у нас нет страны!", - добавил президент США.

Трамп также заявил, что состоявшиеся выборы были похожи на голосование в странах третьего мира. "Молодой военный, работающий в Афганистане, сказал мне, что выборы в Афганистане значительно надежнее защищены и гораздо лучше проводятся, чем американские выборы 2020 года. Наши, с миллионами и миллионами недостоверных бюллетеней, направлявшихся по почте, были выборами страны третьего мира. Фальшивый президент!" - написал республиканец.

Покинувший на этой неделе свой пост министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр ранее заявлял, что американские компетентные органы не нашли доказательств масштабных махинаций на выборах.