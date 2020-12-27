Полиция считает, что взрыв в Нэшвилле организовал смертник

Взрыв фургона в центре американского города Нэшвилл (штат Теннесси), произошедший в пятницу, предположительно, был организован смертником. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на источники, знакомые со следствием, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Телекомпания не приводит каких-либо подробностей, отмечая лишь, что организатор, очевидно, погиб в результате взрыва. В пятницу глава полицейского управления города Джон Дрейк сообщил на брифинге, что на месте происшествия были обнаружены "фрагменты тканей, которые, предположительно, могут являться останками" человека. В свою очередь другой представитель полицейского управления указал, что у правоохранительных органов нет сведений о том, был ли кто-нибудь внутри фургона во время взрыва.

В субботу телекомпания CBS сообщила со ссылкой на источник, что американские правоохранители смогли установить личность человека, связанного с фургоном, который взорвался в пятницу утром в Нэшвилле. По ее данным, речь идет о 63-летнем жителе Нэшвилла Энтони Куинне Уорнере, у которого, судя по фотографиям с места происшествия, был автомобиль, похожий на тот, что взорвался в городе. В свою очередь власти эти сообщения пока не подтверждают.

Полиция Нэшвилла в пятницу сообщила в Twitter, что рано утром в центре города взорвался фургон. Пострадали три человека, они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Полиция отмечала, что инцидент произошел в результате преднамеренных действий. По сведениям стражей порядка, незадолго до инцидента из фургона доносились предупреждения о взрыве и необходимости эвакуации находящихся поблизости людей.

Мэр города Джон Купер позднее уточнил, что предварительная информация указывает на взрыв бомбы. Расследованием инцидента занимаются ФБР и местные правоохранительные органы.