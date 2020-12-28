Полиция Нэшвилла подозревает местного жителя в организации взрыва

Полиция Нэшвилла (штат Теннесси) считает местного жителя Энтони Куинна Уорнера подозреваемым в организации взрыва фургона в центре города. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Fox News.

По словам его источников, власти полагают, что фургон принадлежал Уорнеру. Он, вероятнее всего, погиб при взрыве.

Уорнер считается специалистом по электронике. Информация о его возможных мотивах пока не приводится.