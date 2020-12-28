Власти США подали апелляцию на запрет ограничений работы соцсети TikTok

Американские власти опротестовали в понедельник решение суда о временном запрете ограничений на работу соцсети TikTok в стране. Соответствующая апелляция подана в апелляционный суд столичного округа Колумбия. Документ опубликован в электронной базе инстанции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Суд 7 декабря одобрил ходатайство истца [владельцев TikTok] о введении временного судебного запрета [на вступление в действие ограничений Минторга]. Ответчик [в лице правительства США] подает апелляцию на решение суда", - отмечается в тексте.

Судья Карл Николс 7 декабря удовлетворил просьбу владельцев соцсети о введении временного судебного запрета на вступление в действие ограничений Минторга, которые, по мнению истцов, фактически означали бы невозможность работы приложения на территории США. Запрет будет действовать на время рассмотрения дела в суде до вынесения окончательного решения. В конце октября аналогичный судебный запрет ввел федеральный суд Восточного округа штата Пенсильвания.

Как сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на два источника, власти США решили не продлевать крайний срок, после истечения которого китайская компания ByteDance должна заключить сделку по продаже американского сегмента TikTok. Он истекал 4 декабря. Однако, по данным источников агентства, Вашингтон не исключает возможности продолжить переговоры с ByteDance.

Власти США планировали с 12 ноября ввести жесткие ограничения на работу TikTok, если китайская сторона откажется от продажи. Однако вашингтонская администрация предоставила ByteDance отсрочку на 15 дней - до 27 ноября. Позднее отсрочка была продлена на неделю - до 4 декабря.

14 августа президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предписывающий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории Соединенных Штатов. В документе говорится, что в течение 90 дней с момента опубликования указа (с возможностью продления на 30 дней) Комитет по иностранным инвестициям США должен обязать ByteDance и ее дочерние компании избавиться от всех активов и прав в стране. Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство якобы занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 19 сентября Трамп заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. Позже он уточнил, что дал лишь "предварительное согласие" на указанную транзакцию.