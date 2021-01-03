В штате Нью-Йорк число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн человек

Нью-Йорк стал четвертым штатом, в которых заражение новым коронавирусом выявлено более, чем у 1 млн человек. Такие оценки представил в субботу Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в Нью-Йорке за время пандемии коронавирус был подтвержден у 1 011 665 человек. При этом 38 273 человека умерли здесь от осложнений, вызванных COVID-19.

Нью-Йорк таким образом стал четвертым штатом, где число заболевших перевалило за миллион. Так, в Калифорнии к вечеру субботы насчитывается 2 367 970 случаев заражения, в Техасе - 1 786 941, во Флориде - 1 354 833. В Иллинойсе коронавирус выявлен у 975 352 человек.

Согласно последним данным местных властей, в трех штатах - Калифорнии, Колорадо и Флориде - выявлены носители нового штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Он, предположительно, может быть на 70% более заразен.

Всего в США выявлено более 20,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 349,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.