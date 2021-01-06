Заседание Конгресса США по утверждению итогов президентских выборов приостановили

Совместное заседание Сената и Палаты представителей Конгресса США по утверждению итогов ноябрьских президентских выборов было приостановлено в среду после того, как ряд законодателей от Республиканской партии представил на этой сессии свои возражения. Трансляцию данного собрания обеих палат Конгресса вели в прямом эфире американские новостные телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Заседание было прервано через считанные минуты после начала - при оглашении результатов выборов по штату Аризона. Против утверждения результатов выборов в Аризоне выступил член Палаты представителей от этого штата республиканец Пол Госар. По его словам, возражение подают совместно он и еще 60 его коллег. "Мы возражаем против подсчета голосов выборщиков в Аризоне", - заявил Госар.