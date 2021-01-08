Полиция Капитолия сообщила, что ее пострадавший при беспорядках в среду сотрудник умер
Полиция Капитолия в четверг сообщила о смерти пострадавшего во время беспорядков в здании Конгресса США сотрудника. Заявление об этом опубликовано на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня (7 января) приблизительно в 21:30 (воскресенье) сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник скончался от ранений, полученных во время несения службы", - говорится в документе. "Сикник был привлечен к реагированию на ситуацию с протестами в среду, 6 января, в Капитолии США и был ранен, вступив в физический контакт с протестующими", - отмечают в полиции.
Ранее пресс-служба ведомства отрицала гибель полицейского.
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