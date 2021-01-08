Лидер республиканцев в Палате представителей не поддерживает импичмент Трампа

Руководство фракции республиканцев в Палате представителей Конгресса США не поддерживает идею новой попытки подвергнуть импичменту американского президента Дональда Трампа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в письменном заявлении, которое распространил в пятницу лидер республиканского меньшинства в нижней палате законодательного органа Кевин Маккарти.

"Импичмент президента всего за 12 дней до истечения срока его полномочий лишь еще глубже расколет нашу страну", - подчеркивается в документе. Трамп, как и Маккарти, является республиканцем. На том, чтобы инициировать еще одну процедуру его импичмента, настаивают ключевые фигуры Демократической партии США в Конгрессе.

При этом Маккарти сообщает, что наладил диалог с избранным главой государства Джозефом Байденом, инаугурация которого состоится 20 января. "Я сегодня пошел на контакт с избранным президентом Байденом и планирую переговорить с ним о том, как мы должны работать вместе, чтобы снизить накал [риторики] и объединить страну для решения проблем Америки", - отмечает Маккарти.

Отметим, что Демократы в Палате представителей Конгресса США планируют 11 января представить новые статьи для импичмента Трампа.