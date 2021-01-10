Пенс посетит инаугурацию Байдена

Действующий вице-президент США республиканец Майкл Пенс посетит инаугурацию избранного президента демократа Джозефа Байдена, которая пройдет 20 января. Об этом сообщил в субботу телеканал NBC со ссылкой на источник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее газета Politico со ссылкой на три источника, близкие к Пенсу, информировала, что вице-президент может посетить церемонию, чтобы продемонстрировать поддержку мирной передачи власти. В свою очередь Байден заявил 8 января, что будет приветствовать присутствие Пенса на инаугурации, добавив, что рад тому, что действующий американский лидер Дональд Трамп проигнорирует церемонию.