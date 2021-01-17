Рейтинг одобрения Трампа обновил антирекорд
Рейтинг одобрения действующего президента США Дональда Трампа снова упал до рекордно низких значений, свидетельствуют результаты исследования Pew Research Center, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным опроса, действия главы государства поддерживают лишь 29% респондентов. В августе 2020 года этот показатель был на 9% выше, указано в сообщении.
Кроме того, рейтинг Трампа среди сторонников Республиканской партии США также упал на 17% по сравнению с показателями августа 2020 года, на данный момент он составляет 60%.
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