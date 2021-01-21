Байден обсудит с союзниками планы переговоров с Ираном
Президент США Джозеф Байден подписал в среду указ о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL («Кистоун экс-эл») на границе с Канадой, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Такой шаг предпринят несмотря на то, что Оттава поддерживала проект. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил во вторник, что рассчитывает на учет мнения своей страны по вопросу прокладки магистрали.
В ноябре 2016 года экс-президент США Барак Обама объявил о решении отказаться от проекта, заявив, что тот «не отвечает интересам национальной безопасности США», но уже в январе 2017 года глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, отменяющий решение предыдущей американской администрации.
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