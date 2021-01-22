Пользователи сообщают о сбое в работе Google в США

Проблемы в работе поискового сервиса Google наблюдаются 21 января в Соединенных Штатах.

Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Около 70% пользователей испытывают трудности со входом в аккаунт сервиса, еще 29% жалуются на проблемы в работе поисковой системы. Из других стран данных о возможных неполадках пока практически не поступало.