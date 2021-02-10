Johnson & Johnson допускает потребность в ежегодной вакцинации от COVİD-19

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в свете быстрых изменений нового коронавируса может потребоваться ежегодное проведение вакцинации от него. Такое мнение выразил глава корпорации Johnson & Johnson Алекс Горски, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как он констатировал, вирус меняется очень быстро, что, вероятно, скажется на эффективности вакцин. "Нам нужно проводить подготовку на следующие несколько лет", - добавил он. "Думаю, по мнению большинства, в течение следующих нескольких лет мы будем делать прививку от коронавируса так же, как делаем прививки от гриппа. Как я полагаю, мы пока не знаем, что именно будут включать в себя данные прививки", - отметил Горски.

В конце января Johnson & Johnson представила данные о третьей фазе испытаний ее вакцины в США и за их пределами. На прошлой неделе компания направила запрос в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США об одобрении применения данного препарата в чрезвычайных обстоятельствах.