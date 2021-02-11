Байден и Си Цзиньпин провели переговоры
Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре на этом посту с председателем КНР Си Цзиньпином в среду обсудил борьбу с распространением нового коронавируса, изменение климата и предотвращение распространения оружия в мире. Об этом говорится в обнародованном письменном заявлении Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Два лидера обменялись мнениями по вопросам противодействия пандемии COVID-19, общим вызовам глобальной безопасности в сфере здравоохранения, изменению климата и предотвращению распространения оружия", - отмечается в заявлении.
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