SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink

Компания SpaceX осуществила в понедельник запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Трансляция пуска ведется на сайте SpaceX, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 22:59 по времени Восточного побережья США (07:59 16 февраля GMT+4). Предыдущий запуск ракеты компании с аналогичным грузом состоялся 4 февраля.

Первая ступень носителя ранее использовалась при пяти запусках, однако в этот раз сотрудники SpaceX не смогли вернуть элемент Falcon 9 на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

SpaceX планировала отправку на орбиту микроспутников Starlink в воскресенье, однако из-за неблагоприятной погоды решила перенести пуск на сутки.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.