США отозвали из СБ ООН предложение о восстановлении санкций против Ирана

Соединенные Штаты отозвали из Совета Безопасности ООН требование восстановить санкции всемирной организации в отношении Ирана. Об этом говорится в письме заместителя постоянного представителя США при ООН Ричарда Миллса Совету Безопасности всемирной организации, которое есть в распоряжении ТАСС, передает Trend.

"Я пишу, чтобы от лица властей моей страны уведомить Совет Безопасности, что Соединенные Штаты отзывают письма Совету Безопасности от 20 августа 2020 года, 21 августа 2020 года и 21 сентября 2020 года", - отмечается в документе.

В письме также говорится, что предусмотренные резолюцией 2231 по иранской ядерной сделке меры, отменяющие введенные ранее санкции, остаются в силе, а предшествующие резолюции, вводившие санкции, которые были затем отменены в 2015 году, остаются отмененными в соответствии с текстом резолюции 2231. Таким образом, США отказались от попытки добиться от Совета Безопасности ООН возвращения к санкционному режиму против Тегерана, против чего, однако, тогда же выступило большинство членов Совбеза.

В письме от 20 августа бывший госсекретарь США Майк Помпео указывал, что Иран не соблюдает обязательства в ядерной сфере, в письме от 21 августа обосновывалась необходимость задействования механизма возвращения санкций в отношении Ирана, а в письме от 21 сентября госсекретарь предлагал вернуть действовавшие ранее санкции. Поддержки СБ ООН эти инициативы не получили. Занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп затем подписал указ, позволяющий США расширить собственные ограничительные меры против Ирана.