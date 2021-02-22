Авиарегулятор США начнет проверки Boeing 777 после падения детали самолета на землю

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) поручило незамедлительно начать проверки самолетов Boeing 777 после того, как в субботу деталь двигателя одного из таких лайнеров упала рядом с жилыми домами в городе Брумфилд (штат Колорадо). Об этом заявил глава авиарегулятора Стив Диксон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После консультаций с экспертами по авиационной безопасности в связи с инцидентом с двигателем Boeing 777 [следовавшего] из Денвера я поручил издать чрезвычайную директиву, требующую начать незамедлительные проверки Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000, - приводится заявление Диксона в Twitter управления. - Это может означать, что некоторые самолеты будут изъяты из эксплуатации".

По его словам, будут изучены полые лопасти двигателя, которые используются только на самолетах данного типа. Экипаж лайнера с отказавшим двигателем сумел вернуться в международный аэропорт Денвера (штат Колорадо).