В США от последствий коронавируса умерли полмиллиона человек

Число умерших от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, превысило в США отметку в 500 тысяч. Такие оценки привел Университет Джонса Хопкинса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно последним данным, в США заразились в общей сложности 28 174 133 человека. Количество летальных исходов составило 500 071. Университет проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.