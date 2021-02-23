В США от последствий коронавируса умерли полмиллиона человек
Число умерших от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, превысило в США отметку в 500 тысяч. Такие оценки привел Университет Джонса Хопкинса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно последним данным, в США заразились в общей сложности 28 174 133 человека. Количество летальных исходов составило 500 071. Университет проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.
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