Байден обсудил с премьером Ирака ракетные атаки на международную коалицию

Президент США Джо Байден обсудил с иракским премьер-министром Мустафой аль-Казыми в телефонном разговоре последние ракетные обстрелы на территории Ирака в отношении войск международной коалиции. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером сообщении пресс-службы Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент США подтвердил поддержку суверенитета и независимости Ирака. Стороны обсудили последние ракетные атаки в отношении иракских служащих и представителей коалиции, согласившись в том, что виновные в этих нападениях должны понести всю ответственность, - отмечается в тексте. - Президент и премьер-министр также рассмотрели важность продвижения стратегического диалога и расширения сотрудничества в ключевых областях".

Байден и аль-Казыми договорились поддерживать тесные контакты в ближайшее время.