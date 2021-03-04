Китай все еще не проявляет необходимой прозрачности в вопросе пандемии - госсекретарь США

США 4 марта 2021 06:47 (UTC+04:00)
Китай все еще не проявляет необходимой прозрачности в вопросе пандемии - госсекретарь США

Власти КНР по-прежнему не проявляют необходимой прозрачности в вопросах, связанных с пандемией. С таким утверждением выступил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Службе общественного вещания (PBS) США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай не демонстрировал полную и эффективную прозрачность ни в начале этого кризиса, когда это имело наибольшее значение, ни даже сегодня, когда расследования идут вперед в попытке добраться до сути, [относительно того,] что произошло. И это жизненно важно, чтобы мы видели настоящую транспарентность, чтобы мы видели реальный доступ международных экспертов там, где это играет важную роль, чтобы мы видели реальный обмен информацией не только относительно прошлого, но, что особенно важно, в дальнейшем, чтобы <...> избежать новой пандемии в будущем", - считает глава американской дипломатии. Стенограмму интервью опубликовала пресс-служба Госдепа.

Как заявляло ранее посольство КНР в Лондоне, Пекин выступает решительно против попыток некоторых стран политизировать пандемию, искать виноватых в вопросе происхождения коронавируса, а также очернять и позорить Китай. Как отмечало посольство, с момента вспышки инфекции Китай открытым и прозрачным образом поддерживает тесные связи и сотрудничество с ВОЗ в сфере исследования происхождения вируса. Исследование экспертов ВОЗ в Китае стало частью организованного всемирной организацией глобального исследования происхождения коронавируса, заявили в дипмиссии.

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