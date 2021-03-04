Шесть человек стали жертвами пожара в Оклахоме
Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в среду в результате пожара в переносном доме в округе Вудворд (штат Оклахома). Об этом сообщило местное подразделение телеканала NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, удалось спасти девятилетнюю девочку. Она госпитализирована.
Причина пожара не уточняется.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Мы надеемся, что Пакистан присоединится к действующим и создаваемым транспортным маршрутам
Президент Ильхам Алиев: Пакистан является одним из немногих государств мира, не установивших дипломатических отношений с Арменией
Президент Ильхам Алиев: С первого дня войны Пакистан демонстрировал солидарность и поддержку Азербайджану
Члены диверсионно - террористической группы ни в коем случае не могут считаться военнопленными – Лейла Абдуллаева (ИНТЕРВЬЮ)
Ереван, несмотря на Московскую декларацию от 10 ноября, не делает никаких жестов доброй воли – российский военный эксперт
С нетерпением ждём день, когда вернёмся домой – Trend TV побеседовал с жильцом разрушенного армянами дома
Ремесленное производство старинной Шуши – самые зажиточные граждане, уникальная продукция и крупный центр (ФОТО)
Био-смарт павильон готов к интеграции с сетью проектов "Умный город" - агентство инноваций Азербайджана
Хорватские компании "зеленой энергетики" могут внести вклад в развитие освобожденных территорий Азербайджана
Президент Ильхам Алиев в видеоформате принял делегацию во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана (ФОТО/ВИДЕО)