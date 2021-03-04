Шесть человек стали жертвами пожара в Оклахоме

Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в среду в результате пожара в переносном доме в округе Вудворд (штат Оклахома). Об этом сообщило местное подразделение телеканала NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, удалось спасти девятилетнюю девочку. Она госпитализирована.

Причина пожара не уточняется.