Погранслужбы США задержали за месяц почти 100 тыс. человек на границе с Мексикой

Американские пограничники задержали за февраль почти 100 тыс. мигрантов на границе с Мексикой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Этот показатель является самым высоким в сравнении с данными за аналогичный период за последние 15 лет. При этом отмечается рост числа мигрантов на американо-мексиканской границе и в сравнении с последними месяцами. Так, в январе число задержанных составило 78 тыс. человек. Публикация официальной статистики ожидается на следующей неделе.

Сразу после состоявшейся 20 января инаугурации действующий президент США Джо Байден подписал ряд указов, в частности поручил Министерству внутренней безопасности в консультации с генеральной прокуратурой принять меры для укрепления программы защиты детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Это позволяет отсрочить депортацию молодых людей, которых привезли в США детьми. Кроме того, новый президент направил в Конгресс законопроект, предусматривающий получение мигрантами американского гражданства.