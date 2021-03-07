Байден сообщил, что выплаты гражданам в рамках экономического плана начнутся уже в марте

Президент США Джо Байден сообщил в субботу, что единовременные выплаты гражданам в рамках пакета стимулирующих экономику мер начнутся в этом месяце. Американский лидер выступил в Белом доме с заявлением в связи с принятием в Сенате Конгресса соответствующей программы в размере 1,9 трлн долларов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В рамках этого плана граждане, нуждающиеся в помощи, получат чеки начиная с этого месяца. 85% американских семей получат прямые выплаты в размере 1 400 долларов на человека, - сказал он. - Обычная семья среднего класса с тремя детьми получит 5 600 долларов. Это начнется скоро".

Пакет стимулирующих мер базируется на предложенной президентом США программе по преодолению экономических последствий распространения нового коронавируса. В поддержку законопроекта в верхней палате американского законодательного органа ранее выступили 50 сенаторов, против - 49. Палате представителей предстоит вновь рассмотреть документ, поскольку в него были внесены некоторые изменения. В частности, в сенатской версии из текста было исключено повышение минимальной заработной платы, при этом принята поправка по выплатам для потерявших работу граждан. Размер еженедельных дотаций составит 300 долларов, программа пособий продлится до 6 сентября.

Пакет мер предусматривает выделение приблизительно 400 млрд долларов непосредственно на борьбу с пандемией. Около 1 трлн долларов должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. В рамках программы многие американцы получат единовременную выплату в размере 1 400 долларов.