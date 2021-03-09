Харрис сообщила, что США распределили 80 млн доз от коронавируса

Власти США наращивают темпы производства вакцин, уже распределено более 80 млн доз препаратов. Об этом сообщила вице-президент США Камала Харрис, выступая на видеоконференции Национальной лиги городов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Более 80 млн доз вакцин сейчас распределено. За прошлую неделю 18 млн доз было направлено в штаты, аптеки и центры здравоохранения, - сказала она. - Компании-конкуренты объединились для наращивания производства вакцин. Это означает, что мы полностью обеспечим препаратами взрослое население к концу мая. Мы откроем новые центры вакцинации".

Харрис также информировала, что администрация выделит $250 млн в виде грантов местным организациям для повышения грамотности населения в области здравоохранения.

В конце февраля Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, относительно регистрации ее вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Препарат от Janssen стал уже третьей разрешенной к применению на территории США вакциной.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США более 31 млн человек получили обе дозы вакцины.