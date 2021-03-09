На Гавайях объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы

Власти Гавайев 9 марта объявили эвакуацию из-за угрозы "неминуемого прорыва" дамбы Каупакалуа в округе Мауи, вызванной ливнями, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всем, кто находится ниже по течению от дамбы Каупакалуа в районе Хайку, предписано эвакуироваться", - указано в сообщении агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями штата, опубликованном на его сайте. Отмечается, что открыты несколько эвакуационных центров.

Как передает телекомпания CNN со ссылкой на местную метеорологическую службу, обрушение дамбы приведет к "опасным для жизни людей наводнениям и значительному ущербу собственности". В настоящее время закрыты все парки округа.