Компания Foxconn вложит $700 млн в расширение производства техники Apple во Вьетнаме

Основной подрядчик корпорации Apple - тайваньская компания Foxconn - вложит $700 млн в расширение производства во Вьетнаме. Об этом сообщила в понедельник газета Vietnam News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, в конце прошлого года Foxconn заявила о намерении перевести из Китая во Вьетнам сборку некоторых видов техники Apple чтобы свести к минимуму воздействие на производство напряженности в китайско-американских торговых отношениях. В январе этого года компания получила инвестиционную лицензию на строительство завода по производству планшетов и ноутбуков в провинции Бакзянг.

Компания Foxconn начала свою деятельность во Вьетнаме в 2007 году и к настоящему моменту инвестировала порядка $1,5 млрд в создание на территории республики пяти предприятий по производству электронной техники и ее компонентов. На заводах Foxconn, расположенных в северной части страны, трудятся порядка 53 тыс. человек. В 2021 году компания планирует создать 10 тыс. новых рабочих мест.

По итогам 2020 года выручка Foxconn во Вьетнаме составила $6 млрд и, как ожидается, достигнет $10 млрд в текущем году.