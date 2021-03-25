Трамп ведет переговоры с приложениями о создании новой социальной сети

Экс-президент США Дональд Трамп ведет переговоры с представителями малоизвестных приложений с целью создания собственной социальной сети. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Трамп еще не решил, с какой именно платформой намерен сотрудничать. "Это может быть любая из нескольких компаний, на этой неделе пройдут еще встречи", - отмечают источники.

Сообщается, что одним из приложений, заинтересовавших Трампа, стала платформа FreeSpace. Она появилась в магазине приложений App Store и Google Play Store 1 февряля 2021 года. На данный момент его скачали 20 тыс. раз. Представители FreeSpace не ответили на просьбу портала прокомментировать сообщения о возможном сотрудничестве с экс-президентом США.