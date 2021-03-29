Байден заявил, что обеспокоен партнерскими отношениями между Китаем и Ираном
США обеспокоены партнерскими отношениями между Китаем и Ираном. Об этом заявил в воскресенье президент Соединенных Штатов Джо Байден в беседе с журналистами в штате Делавэр, которую транслировали американские телекомпании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Главу государства попросили прокомментировать "зарождающееся партнерство между Пекином и Тегераном". Он ответил, что "на протяжении [многих] лет обеспокоен" этим.
Ранее Иран и Китай заключили договор о всестороннем сотрудничестве сроком на 25 лет. Соглашение включает взаимодействие в экономической и культурной областях.
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