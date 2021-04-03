США отменили санкции в отношении Международного уголовного суда

Новая администрация США приняла решение отменить односторонние американские санкции и визовые ограничения в отношении Международного уголовного суда (МУС), которые были введены прежним правительством в Вашингтоне во главе с президентом Дональдом Трампом. Об этом говорится в обнародованном письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно ему, ранее в пятницу нынешний глава Белого дома Джо Байден одобрил аннулирование президентского указа, предусматривавшего применение упомянутых рестрикций. Это означает прекращение использования "экономических санкций и визовых ограничений" в отношении МУС, поясняет глава американской дипломатии.

Тем не менее новое правительство США решительно не согласно с действиями этого суда, касающимися ситуаций в Афганистане и Палестине, предупреждает Блинкен.

Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении МУС, в июне 2020 года. О рестрикциях в отношении Бенсуды и Мочочоко Министерство финансов США как непосредственный исполнитель ряда положений этого указа объявило в минувшем сентябре.