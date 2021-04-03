В США Uber обязали выплатить $1,1 млн слепой женщине, которой 14 раз отказали в поездке

Американская арбитражная ассоциация предписала компании Uber Technologies ("Убер текнолоджис") выплатить 1,1 млн долларов компенсации слепой женщине, которой ранее неоднократно было отказано в поездке в такси с собакой-поводырем, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, жительница округа Сан-Франциско по имени Лиза Ирвинг в 2018 году обратилась с жалобой в адрес компании Uber, владеющей популярным онлайн-сервисом автомобильных перевозок. По словам женщины, ей 14 раз было отказано в поездке в сопровождении собаки-поводыря. В результате одного из подобных случаев женщина была уволена с работы из-за опоздания.

Руководство Uber ранее выражало несогласие с жалобой, настаивая на том, что компания не несет ответственности за действия водителей, выступающих независимыми подрядчиками.