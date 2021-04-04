В округе Флориды объявили режим ЧП из-за угрозы разлива химикатов

Режим чрезвычайного положения ввели в округе Манати штата Флорида из-за угрозы прорыва резервуара с химикатами. Об этом сообщил в среду губернатор штата Рон Десантис, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из-за возможного прорыва смешанной [с химикатами] технической воды из южного резервуара на [бывшем фосфатном] предприятии в Пайни-Поинт я объявил режим ЧП для округа Манати, чтобы гарантировать задействование необходимых ресурсов для реагирования и восстановления", - написал Десантис в Twitter.

По сведениям телеканала ABC, речь идет об утечке из резервуара с отходами на территории бывшего фосфатного предприятия. Если в резервуаре образуется большая брешь, то в залив Тампа может вылиться порядка 3,6 млн кубометров токсичных отходов. Это чревато опасной для экологии ситуацией.

В настоящее время власти отдали распоряжение об эвакуации жителей и работников предприятий, расположенных рядом с Пайни-Поинт. Всего в этой зоне насчитывается порядка 316 домов.