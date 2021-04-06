Маск стал вторым богатейшим человеком планеты

Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, взлетел на второе место ежегодного рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes, с состоянием в 151 миллиард долларов, прирастив своё богатство за год вшестеро. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные рейтинга.

Это на 126,4 миллиарда долларов больше, чем год назад, когда он занимал 31-е место с состоянием в 24,6 миллиарда долларов. Основная причина, как указывает Forbes, это рост котировок акций Tesla в восемь раз с момента выпуска прошлогоднего рейтинга.

При этом лидером рейтинга четвертый год подряд остается основатель компании Amazon Джефф Безос. Его состояние выросло на 64 миллиарда долларов, до 177 миллиардов, сообщил журнал в своем 35-м ежегодном рейтинге богатейших людей мира. Тройку лидеров замыкает президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 150 миллиардов долларов. Журнал отмечает, что за год его состояние выросло почти в два раза.

На четвертом месте находится основатель Microsoft Билл Гейтс, его богатство выросло на год на 26 миллиардов долларов и составляет 124 миллиарда. Замыкает пятерку лидеров глава Facebook Марк Цукерберг — его состояние оценивается в 97 миллиардов долларов, что на 42,3 миллиарда больше, чем годом ранее.

Всего в рейтинге Forbes в текущем году 2755 миллиардеров — на 660 человек больше, чем в 2020 году. Совокупное их состояние достигло рекордных 13,08 триллиона долларов, что на 5,08 триллиона больше, чем в прошлом году. В списке более 100 участников из России. Новичков в рейтинге — 493 человека. Выбыли из списка 84 человека, из них 23 — по причине смерти.