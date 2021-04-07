В США провели водные испытания капсулы корабля для полета к Луне

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) во вторник провели успешные испытания по приводнению капсулы корабля Orion. Трансляция велась на сайте NASA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тестовая капсула весом 6,3 тонны, где в ходе полета на Луну и возвращения на Землю будет находиться экипаж, была сброшена в 14:03 по времени Восточного побережья США (21:03 мск) в специальный резервуар глубиной около 6 м на полигоне NASA в штате Вирджиния. На аппарате было установлено более 500 датчиков для измерения нагрузок и других показателей при приводнении со скоростью около 15-35 км/ч, что соответствует планируемой скорости столкновения с водой при возвращении капсулы на Землю. "Кажется, что поведение капсулы соответствует нашим ожиданиям", - сказал аналитик NASA Джейкоб Патнэм сразу после испытаний аппарата.

Данные испытания, стартовавшие 23 марта, проводятся для проработки компьютерных моделей и структуры обитаемой капсулы.