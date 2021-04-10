США отказались снять с Ирана все санкции, введенные с 2017 года

Соединенные Штаты не готовы отменить все санкции против Ирана, введенные с 2017 года, заявил журналистам представитель американского Госдепартамента США, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В Вене на этой неделе возобновила работу совместная комиссия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Главной темой является выработка шагов, которые могут быть предприняты для возвращения США в рамки соглашения, из которого те вышли в 2018 году усилиями предыдущего президента Дональда Трампа.

Иран требует полной отмены санкций. Первые шаги, по его мнению, должны сделать США. Вашингтон настаивает на полном соблюдении Тегераном в приоритетном порядке условий СВПД, от которых он начал отходить в связи с американскими санкциями и выходом США из СВПД.

В работе комиссии принимают участие Иран и пять подписантов соглашения - Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. США не участвуют в работе комиссии, однако их делегация присутствует в Вене для неофициальных встреч с некоторыми участниками сделки. Контакты с иранской делегацией не планировались.

Представитель Госдепа сказал на брифинге, что Соединенные Штаты увидели "некоторые признаки серьезного подхода Ирана к восстановлению СВПД в полном объеме, но "определенно недостаточные". Требования Ирана по отмене всех санкций он назвал неприемлемыми.

"Если Иран будет придерживаться позиции, что все санкции, которые были введены с 2017 года, должны быть отменены, или же не будет никакой сделки, то мы зайдем в тупик", - заявил дипломат.