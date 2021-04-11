Трамп уверен, что на выборах 2024 года победу одержит республиканец

Бывший американский президент Дональд Трамп уверен в том, что на выборах главы государства, которые состоятся в США в 2024 году, победу одержит кандидат от республиканцев. Об этом говорится в заготовленном тексте выступления экс-главы Белого дома на встрече со сторонниками во Флориде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня вечером я выступаю перед вами, будучи уверен в том, что в 2022 году мы заберем назад контроль над Палатой [представителей Конгресса США] и вернем Сенат. А потом, в 2024 году, республиканский кандидат выиграет [в борьбе за] Белый дом", - приводит слова Трампа агентство Reuters, журналисты которого ознакомились с текстом выступления.

Как отмечается в материале, Трамп заверил, что поддержит республиканцев, которые будут претендовать на места в Конгрессе. Он не привел новой информации о том, планирует ли вновь баллотироваться в президенты.

Трамп 28 февраля во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства.