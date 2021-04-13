В штате Теннесси несколько человек пострадали в результате стрельбы в школе
Несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которую неизвестный устроил в понедельник на территории школы в американском городе Ноксвилл (штат Теннесси), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В тексте не приводится точное число пострадавших, но при этом указывается, что среди них есть один полицейский. "Расследование в настоящий момент находится в активной фазе", - отмечается в заявлении.
На месте происшествия работают многочисленные сотрудники сил правопорядка и экстренных служб.
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