Госсекретарь США прибыл в Кабул
Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг прибыл в Кабул. Об этом сообщил афганский телеканал TOLO News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, Блинкен будет обсуждать с руководством Афганистана мирный процесс в стране, а также детали вывода американских войск из исламской республики.
Официально о планах главы Госдепартамента нанести визит в Афганистан не сообщалось.
14 апреля президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года.
Лента новостей
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО)
AzerGold назвала победителя тендера на приобретение аппарата для проверки подлинности золотых слитков
Предприятия Москвы возглавляют рейтинг региональных партнеров Азербайджана по объемам поставленной продукции
Парк военных трофеев в Баку - символ торжества победы героического азербайджанского народа - депутат
В Иране заявили о возможности увеличения обмена электроэнергией с соседними странами до 10 тысяч мегаватт в год