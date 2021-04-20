ЕС начал консультации с США по сертификатам вакцинации

Евросоюз приступил к консультациям с США по взаимному признанию разрабатываемых в настоящее время сертификатов вакцинации, которые должны появиться в сообществе этим летом. Об этом сообщил во вторник представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я могу подтвердить, что мы уже начали контакты по этому направлению с США", - сказал он. Виганд отметил, что проект будущего европейского "зеленого цифрового пропуска", который будет включать информацию о вакцинации, тестировании на COVID-19 и перенесенных случаях заболевания, предусматривает возможность взаимного признания с аналогичными документами иностранных государств. "Мы фиксируем значительный интерес со стороны не входящих в ЕС государств. Службы Еврокомиссии уже провели технические переговоры по этому вопросу с США", - добавил он, отметив, что с другими странами переговоры пока не ведутся.

Ранее Еврокомиссия объявила, что разработку европейского сертификата вакцинации должны завершить к середине лета. Документ разрабатывается в цифровом и бумажном виде, он будет содержать всю информацию относительно иммунитета к коронавирусу у его обладателя: данные о вакцинации, о том, было ли перенесено заболевание, а также сроки прохождения и результаты ПЦР-тестов. Условия применения и преференции, которые этот документ будет давать своим обладателям, пока не согласованы между странами ЕС.