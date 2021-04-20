США выдадут дополнительно 22 тыс. временных рабочих виз

США в ближайшие месяцы готовы выдать дополнительно 22 тыс. временных рабочих виз. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном во вторник сообщении Министерства внутренней безопасности страны (МВБ).

"В свете возросшего спроса на рынке труда МВБ объявляет о дополнительном увеличении на 22 тыс. виз типа H-2B для временных несельскохозяйственных рабочих. Дополнительные визы будут доступны в ближайшие месяцы", - отмечается в тексте.

При этом 6 тыс. из данного числа зарезервировано для граждан Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.