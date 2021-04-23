Один человек погиб при стрельбе в Сан-Диего

По меньшей мере один человек погиб, трое ранены в четверг вечером в результате стрельбы в городе Сан-Диего, штат Калифорния. Об этом сообщило местное отделение телеканала NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в правоохранительные органы поступила информация о стрельбе в центре города в 22:30. В полиции заявили, что один человек погиб и трое ранены в результате инцидента. Подозреваемый задержан. Другие обстоятельства произошедшего телеканал не приводит.