В США могут забраковать 70 млн доз вакцины J&J

США 7 мая 2021 08:55 (UTC+04:00)
В США могут забраковать 70 млн доз вакцины J&J

Около 70 млн доз вакцины от коронавируса нового типа, разработанной компанией Johnson & Johnson, могут быть забракованы, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Речь идет о препарате, произведенном на заводе в американском Балтиморе, где ранее были испорчены 15 млн доз вакцины J&J. По данным издания, после этого инцидента Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США опасается возможного загрязнения других партий препарата.

Ранее сообщалось, что на заводе в Балтиморе, штат Мэриленд, испортили 15 млн доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Сотрудники завода случайно смешали ингредиенты двух вакцин: препарата J&J и вакцины компании AstraZeneca, также производящейся на предприятии.

После инцидента власти США отложили поставки вакцины до завершения расследования Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Впоследствии запретили производство вакцины AstraZeneca на этом заводе.

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