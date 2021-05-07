Число рабочих мест в США возросло в апреле на 266 тыс., что гораздо ниже прогнозов

Министерство труда США сообщило в пятницу, что количество рабочих мест в стране в апреле увеличилось на 266 тыс. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает газета «Вашингтон пост», эксперты ожидали, что в апреле число рабочих мест в США возрастет примерно на 940 тыс. В марте данный показатель составил рекордные за последние семь месяцев 916 тыс.

При этом уровень безработицы в США увеличился с 6% в марте до 6,1% в апреле.

В апреле прошлого года на фоне пандемии безработица в США была на уровне 14,7%, в мае — 13,3%, в июне — 11,1%, в июле — 10,2%, в августе — 8,4%, а в сентябре — 7,9%. Только за май и июнь 2020 года в США появилось более 7,5 млн новых рабочих мест, что стало рекордом за всю историю страны.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что уровень безработицы в стране, как ожидается, вернется к показателям, наблюдавшимся до пандемии, в 2022 году.