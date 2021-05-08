Минюст США представил предложения по ужесточению мер регулирования оборота оружия

Министерство юстиции США предложило в пятницу новые меры, направленные на ужесточение контроля за оборотом самодельного огнестрельного оружия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство юстиции сегодня распространило уведомление о предлагаемой инициативе, которая впервые с 1968 года обновит определение огнестрельного оружия и связанных с ним элементов. Предлагаемая мера <...> поможет закрыть нормативную лазейку, связанную с несерийным огнестрельным оружием частного производства, которое все чаще находят на местах преступлений по всей стране. Немаркированное огнестрельное оружие <...> нередко собирают из наборов [деталей], которые продаются без [предварительной] проверки прошлого [покупателя], в результате их легко могут приобрести преступники, которым в противном случае (если бы проводилась такая проверка - прим. ТАСС) не было бы разрешено покупать оружие", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.

Новая мера, помимо прочего, обяжет продавцов подобных наборов проводить проверку прошлого покупателя, что предотвратит попадание оружия в руки тех, кому его иметь запрещено. Кроме того, производителям комплектов придется указывать серийный номер на ствольной коробке, благодаря чему сотрудникам правоохранительных органов будет легче отследить такое самостоятельно собранное оружие в случае его использования при совершении преступления. Как отмечает американское ведомство, в период с 2016 по 2020 год на предполагаемых местах совершения преступлений было обнаружено более 23 тыс. единиц огнестрельного оружия без серийного номера.

Право на приобретение и ношение оружия американцам гарантирует вторая поправка к Конституции США. Из-за неоднократно происходивших в стране в последние годы случаев массовых убийств граждан злоумышленниками активизировались дебаты о том, какие меры необходимо принять для ужесточения контроля за оборотом оружия. В последние годы федеральные власти неоднократно предпринимали такие попытки, однако они пока не увенчались успехом.

В апреле Белый дом объявил о разработке мер, ужесточающих регулирование в сфере оборота оружия. В частности, Минюсту было поручено в течение 30 дней выдвинуть предложение, направленное на борьбу с самодельными пистолетами. Именно его ведомство представило в пятницу. В течение 60 дней Минюст также должен разработать инициативу, направленную на ужесточение правил продажи некоторых видов прикладов, которые, "по сути, превращают пистолет в короткоствольную винтовку".