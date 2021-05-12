Во Флориде объявили режим ЧП из-за кибератаки на компанию Colonial Pipeline

Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил режим чрезвычайного положения из-за возможной скорой нехватки топлива вследствие перебоев с его поставками после кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации штата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Неожиданное закрытие Colonial Pipeline и возникшие перебои в поставках топлива представляют собой серьезную угрозу для штата Флорида и требуют подобных срочных мер для защиты и облегчения доставки топлива в штат до того времени, когда работа Colonial Pipeline будет полностью восстановлена", - указывается в тексте.

Отмечается, что режим ЧП продлится 30 дней и при необходимости может быть продлен.

Согласно заявлению Colonial Pipeline, которая доставляет из штата Техас на восточное побережье США значительную часть топлива, кибератака на ее системы была осуществлена на прошлой неделе с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вредоносной программе, попадание которой в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит сумму, требуемую вымогателями. В результате этого нападения компания была вынуждена временно приостановить свою работу. По словам ее руководства, процесс восстановления нормальной деятельности уже запущен. Ожидается, что он в основном завершится до конца текущей недели.