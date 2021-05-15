Канада и США начали переговоры об открытии границы
Представители властей Канады и США начали переговоры о снятии действующих ограничений на канадско-американской границе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что решение о снятии ограничений не будет принято в ближайшее время, но выразил надежду на то, что это может произойти летом.
Канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта 2020 года по времени Оттавы, был введен запрет на все необязательные передвижения граждан двух стран, в частности запрещены туристические поездки.
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