Канада и США начали переговоры об открытии границы

Представители властей Канады и США начали переговоры о снятии действующих ограничений на канадско-американской границе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что решение о снятии ограничений не будет принято в ближайшее время, но выразил надежду на то, что это может произойти летом.

Канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта 2020 года по времени Оттавы, был введен запрет на все необязательные передвижения граждан двух стран, в частности запрещены туристические поездки.