Блинкен обсудил снижение напряженности на Ближнем Востоке с главой МИД Саудовской Аравии

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом обсудил усилия по снижению напряженности между Израилем и Палестиной. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили продолжающиеся усилия по снижению напряженности в Израиле, на Западном берегу [реки Иордан] и в Газе, а также по прекращению нынешнего насилия", - отметил дипломат. Руководитель американского внешнеполитического ведомства "призвал к взаимодействию для предотвращения обострения кризиса". Он вновь подчеркнул, что "палестинцы и израильтяне заслуживают в равной степени свободу, достойного обращения, безопасности и процветания".

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили и такие "важные приоритетные вопросы, как укрепление обороноспособности Саудовской Аравии, достижение всестороннего режима прекращения огня и перехода к политическому процессу в Йемене, а также дальнейший прогресс в области прав человека".

В свою очередь, как сообщил саудовский МИД, они "проанализировали стратегические отношения [между странами] и то, как их в дальнейшем можно развивать во всех областях".

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