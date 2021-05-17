Около 30 сенаторов США призвали израильских военных и движение ХАМАС к прекращению огня

Группа из 28 американских сенаторов-демократов призвала израильских военных и палестинское движение ХАМАС к достижению соглашения о немедленном прекращении огня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во избежание дальнейших потерь среди мирного населения и эскалации конфликта в Израиле и на палестинских территориях мы призываем к немедленному прекращению огня", - говорится в обнародованном в воскресенье совместном заявлении сенаторов, инициированном Джоном Оссоффом (от штата Джорджия).