Около 30 сенаторов США призвали израильских военных и движение ХАМАС к прекращению огня
Группа из 28 американских сенаторов-демократов призвала израильских военных и палестинское движение ХАМАС к достижению соглашения о немедленном прекращении огня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Во избежание дальнейших потерь среди мирного населения и эскалации конфликта в Израиле и на палестинских территориях мы призываем к немедленному прекращению огня", - говорится в обнародованном в воскресенье совместном заявлении сенаторов, инициированном Джоном Оссоффом (от штата Джорджия).
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