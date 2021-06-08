США смогли вернуть большую часть суммы, которую Colonial Pipeline заплатила хакерам

Министерство юстиции США вернуло несколько миллионов долларов трубопроводной компании Colonial Pipeline, заплатившей выкуп взломавшим ее компьютерную сеть хакерам.

Oб этом, kак передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила журналистам замглавы Минюста США Лиза Монако.

"Минюст нашел и вернул большую часть выкупа, который заплатила Colonial Pipeline хакерской группировке DarkSide, - сказала она. Замглавы ведомства добавила, что "это не первый раз, когда правительство изымает криптовалюту в связи с атаками с целью получения выкупа". В распространенных Минюстом в ходе пресс-конференции документах уточняется, что всего было изъято криптовалюты на сумму $2,3 млн (63,7 биткойна).