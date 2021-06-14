Госсекретарь США заявил главе МИД Израиля о важности прекращения огня с палестинцами
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил новому министру иностранных дел Израиля Яиру Лапиду о важности сохранения режима прекращения огня с палестинцами, а также подтвердил, что ждет его скорого визита в Вашингтон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространил по итогам телефонного разговора Блинкена и Лапида руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
По его словам, глава американского внешнеполитического ведомства "тепло поздравил" коллегу с "формированием правительства Израиля". В заявлении также сообщается, что Блинкен и Лапид "подтвердили прочное партнерство между США и Израилем".
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