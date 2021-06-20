Автомобиль сбил участников велогонки в США

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате ДТП в субботу в городе Шоу Лоу (штат Аризона), где пикап сбил участников велогонки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Шестеро пострадавших госпитализированы, медики оценивают их состояние как критическое.

Как сообщили в полиции, 35-летний водитель пикапа сбил велосипедистов во время гонки, после чего попытался скрыться с места происшествия. Во время преследования полиция выстрелила в злоумышленника. Он также был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.